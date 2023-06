Jaan Tammsalu: palun võimalust jätkata seda teenimistööd, milleks on Jumal mulle annid andnud

«Sellist ööd, milles praegu rändan, ei osanud ma isegi kõige halvemas ettekujutuses näha. Samas olen kindel, et parem on saada karistada siin maises kaasekslike käest kui seista kord Kõigeväelise vasakul käel ja kuulata Tema otsust,» kirjutab vaimulik Jaan Tammsalu sotsiaalmeedias.

«Igal teol on tagajärg. Ka minu eksimustel,» jätkab Tammsalu oma postitust. «Samas on see jõhkrate pealkirjade ja karmide sisudega «paljastavate» artiklite tulv pannud ligi tuhandet inimest mulle kirjutama ja olen nende peamiselt ilusate kirjade hulgast leidnud ka selliseid, mis on jahmatanud. Tunnistused sellest, kuidas olen mõne inimese meeleheite viimaselt piirilt tagasi ellu aidanud, sest olen nende kunagist valu ja kurbust märganud.»