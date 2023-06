SÄUTSUMÖLL ⟩ Jaan Tammsalu skandaal jäi Twitteri-rahvale hambusse

«Minu meelest abielurikkumine... kui see on suhtlemine teise inimesega, keda sa ära kuulad rohkem kui mõnda teist, siis...» sõnas Jaan Tammsalu toimetusele. «Ma ei eita armastust. Samas loodan, et kirik ja ka tänapäeva ühiskond ei hävita armastajaid. Olen kurb, et valmistan osas inimestes pettumust.»