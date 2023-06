Tartlane küsib: kas nende uhkete majade juurde ka buss käima hakkab?

5. juunil avaldasime artikli sellest, et Tartus asuv Rebase tänav, mis viib uute kortermajadeni, on äärmiselt halvas olukorras. «Tee ei kannata mingit kriitikat. On lapitud ja auguline,» andis tähelepanelik tartlane teada. Linnavalitsuselt asja uurides selgus, et tee remonti alustatakse suvel ning sügisel pääsevad elanikud oma kodude juurde juba uut teed pidi. Tartu linnavalitsuse linnamajanduse teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski kinnitas, et Rebase tänava sõidutee osa remonditakse koostöös arendajaga hiljemalt oktoobriks.