Toimetuse poole pöördunud tartlast pahandab kesklinnas asuva tee halb olukord. «Sõidan tihti mööda Rebase tänavat ning autole see küll hästi ei mõju. Rebase tänavale on tehtud uhiuued uhked kortermajad, kuid tee on väga auguline. Millal on plaanis tee korda teha,» tunneb lugeja huvi.