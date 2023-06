KURI KÄSI? ⟩ Terapeut Laura Valk jäi Instagrami kontost ilma: tegemist pole häkkeritega vaid tavaliste eestlastega

Mõni aeg tagasi teatas terapeut, naiste enesearmastuse ja seksuaalsuse õpetaja Laura Valk ühismeedias, et üks tema kahest Instagrami kontost on kadunud.

«Aasta-poolteist tööd ja kõik minema pühitud,» nentis ta Instagramis, jagades fotot tühjast sotsiaalmeediakontost. Terapeut kahtlustab, et selle taga on kellegi pahatahtlik käsi. «Pole tegemist häkkeritega vaid tavaliste eestlastega,» nentis Valk, lisades, et ehk jäi ta taas ette mõnele antiseksuaalsele aktivistile.