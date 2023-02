Raamatu «Kohvrid ukse taha» autor Laura Valk õõvastavast sissetungist: hullunud mees lõi jalaga läbi akna

Valk kirjeldas, et ründaja võttis temalt ära turvatunde oma kodus elada, mistõttu on tal plaanis esimesel võimalusel sealt ära kolida.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo eriasjade uurija Triin Tähela kinnitas Õhtulehele , et politsei pidas mehe sündmuskohal kinni ning juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 266 alusel, mis käsitleb omavolilist sissetungi ja lahkumisnõude täitmata jätmist.

Naise elu läbi raskete hetkede

«Ma olen olnud täielikult põhjas. Olen istunud paljalt kortermaja garaažis, peale seda, kui mu elukaaslane mind kodust välja viskas. Mitu korda olen olnud valmis elukaaslase käe läbi surema, kogedes räiget paarisuhtevägivalda ning palju kordi olnud valmis endalt elu võtma, sest see kõik tundus liiga hull. Olen peaaegu kõike näinud. Ja mina ütlen täna, siin ja praegu, et hea ja kerge elu on võimalik!» jagas ta oma raamatu kirjelduses.