VIDEO ⟩ Idanaabri televisioonis saab näha Prigožini juttu

Foto: PRESS SERVICE OF "CONCORD"/via REUTERS/Scanpix

Sotsiaalmeediasse on jõudnud väited, et Vene telekanalid kannavad üle Wagneri juhi Jevgeni Prigožini juttu, kus ta kutsub kogu rahvast relvile, et «teha lõpp sellele korralagedusele».