ARMSAD KLÕPSUD ⟩ Raskelt haige Bruce Willis kohtus esimest korda oma lapselapsega

Bruce Willise ja Demi Moore'i vanim tütar Rumer jagas Instagramis fotot, millel tema isa Bruce hoiab süles aprillis sündinud tütretütart. «Hoian igavesti südames, et sain näha oma isa mu tütart hoidmas. Tema pehmus ja armastus tema vastu oli lihtsalt nii puhas ja ilus,» kirjutas Rumer.

Ta lisas: «Issi, ma olen nii õnnelik, et sa mul oled ja et sa Lou jaoks olemas oled. Aitäh, et oled kõige totram, armastavam ja lahedam paps, kes ühel tüdrukul üldse olla võib.»