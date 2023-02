67-aastasel Bruce Willisel diagnoositi mullu kevadel kõneraskusi põhjustav afaasia, kuid see on edenenud ja talle on pandud täpsem diagnoos. Perekond teatas neljapäeval jagatud avalduses, et kuigi uudis on valus, on see kergendus, kui lõpuks on selge diagnoos, vahendab CNN.