Elu24 kohtus Soomes mehega, keda rünnati keset päeva Tallinnas Baltic Pride'i üritusel. Ta räägib vaevaliselt, tema üks silm on kahjustatud, ta ei tea, kas ta saab enam kunagi endiselt naeratada. Ent ta on optimistlik. «Kui ma nüüd teeksin otsuse, et enam ei reisi Eestisse, siis ma annaksin võidu vihale ja hirmule,» ütleb Patrick Elu24-le.