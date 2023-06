PASTORI RÜNDAMINE ⟩ Soome meedia: Me ei või anda vihale võimalust võita

Elu24 kirjutas mõne päeva eest sellest, et Tallinnas rünnati Soome päritolu geipastorit, kes pidas päevasel ajal geikristlaste üritusel kõnet. Vene keelt kõnelev mees sisenes lokaali, kus soomlane esines, ning ründas teda, põhjendades samal ajal, et ta tegu on Jumala kättemaks homoseksuaalidele.

Kummaliseks teeb loo see, et Eesti meedias on kahetsusväärset juhtumit kajastanud vaid mõni üksik väljaanne - lisaks Elu24-le ka näiteks Delfi ja Õhtuleht, ERR on juhtunust vaikinud. Seevastu Soomes on lugu suurelt esindatud kõikides tuntumates väljaannetes: Iltalehtis, Ilta-Sanomates, Helsingin Sanomates ja Yles.