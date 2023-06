Nädal aega tagasi teatas näitleja ja meelelahutaja Grete Kuld ühismeedias, et mõlemad nende pere autod on müüki pandud. «Osta minu nunnu ära,» kirjutas Kuld oma Instagrami story's.

Küsimusele, miks mõlemad autod maha müüakse, vastas Grete, et nad plaanivad elektriautodele üle minna. «See mõte on tegelikult pikka aega olnud. Ikka selleks, et meie planeedi säästmisesse oma panus anda!»