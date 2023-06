OSTA ÄRA ⟩ Kullad müüvad kulla hinnaga autosid

«Osta minu nunnu ära,» jagab Grete Kuld oma Instagrami stooris, et on müüki pannud oma BMW 430i Gran Coupe. 2022. aasta sõiduki saab portaali Auto24.ee andmetel soetada 49 990 euro eest. Auto tavahinnaks on märgitud 66 820 eurot.

Küsimusele, miks mõlemad autod müüki on pandud, vastas Grete, et nad plaanivad elektriautodele üle minna. «See mõte on tegelikult pikka aega olnud. Ikka selleks, et meie maailma säästmisele oma panus anda!»