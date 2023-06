TUTTAV «KUUUURIJAST» ⟩ Iluettevõtja Tiina Jylhäst sai onlyfansitar: abikaasa on pool aastat mind julgustanud

Elu24 kirjutas eelmise aasta maikuus eestlannast Kadrist, kes oli langenud Tallinnas tegutseva ilukliiniku läbi pettuse ohvriks. See oli The Look nimeline kliinik, mille omanik on soomlanna Tiina Jylhä. Nüüd on Jylhä oma elatusallikaid aga laiendanud ning liitunud maailmakuulsa, täiskasvanutele suunatud portaaliga OnlyFans.