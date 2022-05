Ilukliiniku pettuse ohvriks langenud Kadri: muidu pean ennast targaks, aga tundub, et olen ikka täitsa lammas olnud

Kadri jutustab «Kuuuurijale», et lahkus Eestist, kui oli vaid 20-aastane, ning on viimased 19 aastat elanud Soomes, kus ka pere loonud. Üldiselt on ühistranspordiametis sekretärina töötav naine oma eluga rahul, kuid saatesse tõi teda suur mure.