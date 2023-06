Amy Schumer: kõik valetavad, et nad söövad vähem, aga me teame, et te võtate Ozempicut!

43-aastane näitleja ja koomik Amy Schumer andis 8. juunil saates «Watch What Happens Live» saatejuht Andy Cohenile intervjuu, kus ta paljastas, et proovis eelmisel aastal kaalu langetamiseks võtta II tüüpi diabeediravimit Ozempic.

«Umbes aasta aega tagasi ma proovisin seda,» tunnistas ta, lisades, et lõpetas FDA poolt heaks kiidetud ravimi võtmise selle kõrvaltoimete tõttu. «Ma olin üks neist inimestest, kes tundis end nii haigena ega saanud oma pojaga mängida,» selgitas Schumer, viidates oma nelja-aastasele pojale Gene'ile, keda ta jagab abikaasa Chris Fischeriga.

«Ma olin nii kõhn ja ta viskas mind palliga ja ma ei suutnud temaga mängida...» tunnistab naine.

Kuigi näitleja tõdes, et ta oli enne ravimi proovimist asjasse investeeritud, otsustas ta lõpuks, et Ozempic pole tema jaoks «elamiskõlbulik».

Schumer võttis aga hetke, et kutsuda välja kuulsused, kes on varjanud, et võtavad kaalu langetamiseks kord nädalas diabeedivastast süsti. «Kõik valetavad, et nad söövad väiksemaid portsjoneid», naeris naine, heites ette, et kuulsused valetavad. «Ole vait! Sa oled Ozempicul või ühel neist asjadest,» ütles ta.

«Lihtsalt lõpetage ja olge inimestega ausad!» soovib naine, kes on enda rasvaimu osas varem avalikkusega väga aus olnud.

«See on Hollywoodi narkootikum!» Just selliste sõnadega kirjeldati mõned kuud tagasi suhkruhaigetele mõeldud ravimit Ozempic USA meediaväljaandes. Põhjus, miks staarid ja rikkurid seda ihaldavad, on lihtne – see aitab kaotada soovimatuid kilosid.

Diabeediravim Ozempic on mõeldud teist tüüpi diabeeti haigestunutele. Paljude jaoks teeb ravimi ahvatlevaks see, et patsient võib kaotada 10 kilo, 15 kilo, ka 20 kilo. Trendi tõttu on paljudes Euroopa riikides tekkinud aga tarnehäire.

Teadaolevalt on Ozempicut ka Eestis välja kirjutatud patsientidele, kel suhkruhaigust ei ole.