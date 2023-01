«Arste survestatakse ravimit välja kirjutama.» Eestlased lähevad kilode kaotamiseks Hollywoodi trendiga kaasa

«See on Hollywoodi narkootikum!» Just selliste sõnadega kirjeldati mõned kuud tagasi suhkruhaigetele mõeldud ravimit Ozempic USA meediaväljaandes. Põhjus, miks staarid ja rikkurid seda ihaldavad, on lihtne – see aitab kaotada soovimatuid kilosid.