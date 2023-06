KARJED KESET ÖÖD ⟩ «Röökisin täiest kõrist: politsei!» Viiratsis murdis hilisöötunnil elumajja varas

Viljandimaal Viiratsis elav Mai (nimi muudetud, toimetusele teada) sõnab, et sättis end kella 23 paiku magama. Veidi hiljem ärkas ta aga tundmatu krõbina peale üles. «Kuulsin mingite sõnade pominat, väga vaikset, sellele ei osanud kohe unise peaga mõelda,» märgib Mai. Ta arvas, et see on hiir, kuigi tal pole kunagi kodus hiiri olnud.