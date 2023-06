Viimsi Grossi poe juures eakamalt proualt raha nõudnud mehed saadetakse riigist välja

«Suur aitäh tähelepanelikule kodanikule, kes läks tol päeval teisele inimesele appi ja teavitas olukorrast koheselt ka politseid. Paraku näeme, et suviti on meie teedel, tänavatel ja parklates rohkem ringi liikumas halbade kavatsustega inimesed. Kui varasemalt on petturid erinevatel ettekäänetel pakkunud inimestele kas kingitusena või ostmiseks köögitarvikuid, siis nüüd on nad oma nö taktikat muutnud ja püüavad inimesi hoopis avarii põhjustamises süüdi lavastada,» ütles Toater ja lisas, et murettekitav on petturite agressiivne käitumine, kus peale kingituse või kauba üleandmist on hakatud inimestelt nõudma raha ja on isegi mindud inimeste kodudesse või sõidutatud neid pangakontorisse, et saada mingigi osa rahast.