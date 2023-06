Harri Kingo karmist kohtuotsusest: ilmselt maksan seda summat surmani ja selleks ajaks ei saa ka makstud

«Kolmandaks, et Aasma oli politsei, prokuratuuri, KaPo ja kohtud üle külvanud oma alusetute kaebustega minister Kert Kingo peale, süüdistades Kert Kingot korruptsioonis. Et alusetute, see nähtub sellest, et ühtegi Viive Aasma kaebust üheski tema kaebusi saanud institutsioonis ei hakatud isegi menetlema.»

«Loomulikult ma kõikide nende vaidlemiste kestel ühtegi ebasündsust kellegi aadressil ei kirjutanud. Kes on mu tekste ja kommentaare lugenud, see teab, et selliseid väljendeid ei kasuta ma kunagi. Kõik eelnevad kriitilised märkused võtsin kokku kahe sõnaga: ütlesin Viive Aasma kohta talle, et tema sellises tegevuses on korruptsiooni lõhn. Eks see mu väljendumine oli teatav inspiratsioon sellest, et ta ise süüdistas Kert Kingot korruptsioonis. Et kui üldse üks neist kahest on vildak, siis on just Aasma see, kelle tegevusel on korruptsiooni lõhn.»