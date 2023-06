POLE POSTITUST KUSTUTANUD ⟩ Harri Kingo peab Facebookis avaldatud laimu eest hüvitama rekordilise summa

Viive Aasmad esindanud advokaat Katrin Paulus sõnas, et kohus võttis niivõrd suure hüvitise puhul arvesse, et Harri Kingo väited olid täielikult valed, mistõttu oli tegemist räigete valesüüdistustega. «Pärast seda, kui Aasma oli viisakalt palunud laim kustutada, jätkas Harri Kingo valeväidete levitamist, teise isiku mustamist ja naeruvääristamist ning ei ilmutanud märkigi soovist saada aru tõsiasjast, et ta oli kahjustanud kannatanu nime ja au,» lisas Paulus.