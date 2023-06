Elina Born rinnavähendusoperatsioonist: üks parimaid otsuseid, mille olen oma elus teinud

Elina vaagis mõtet operatsioon teha pikalt ja mõistis lõpuks, et see võib olla tema võimalus end oma kehas hästi tunda. «Õige aeg on täpselt siis, kui sa ei saa seda mõtet enam peast välja,» ütleb Elina. Lauljatari sõnul on pärast operatsiooni tohutult kasvanud tema enesekindlus ja elurõõm. Tähtis on seegi, et nüüd saab ta kanda täpselt neid riideid, mida tahab. Rinnapartiid ei pea varjama, samuti ei tekita see probleeme riiete valikul.