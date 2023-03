Kristina Pärtelpoeg iluoperatsioonist: kui ma sealt opilt tulin, vaatasin järsku, et issand...

«Mul olid nagu liiga suured. Ma tahtsin, et nad oleksid väiksemad ja veidike nagu ülespoole. Et nibu ei vaataks varbaid, vaid ülespoole,» selgitas ta, lisades, et suurte rindade tõttu kannatas ta pidevalt seljavalude all.

Kristina nentis, et kuigi seljavaludest oli ta kohe pärast operatsiooni vaba, oli esialgu vastu vaadanud pilt võõras. «Ma mäletan, et kui ma sealt opilt ära tulin, siis ma järsku vaatasin, et issand, mul on nii väike rind, ja ma ehmatasin korra ära,» kirjeldas ta oma esimesi emotsioone. «Hiljem sain aru, et mulle ikka väga meeldib. Pärast operatsiooni mõtlesin, et kas niimoodi elavadki päris inimesed, et selg ei valuta... Mul alaselg kogu aeg valutas.»