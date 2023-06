Kaks noort naist veetsid möödunud reedel Hongkongi kaubanduskeskuses lõbusalt aega, teadmata, et need hetked jäävad nende viimaseks. Peagi pussitas 36-aastane mees naised surnuks sushi-noaga, mille ta oli loetud minutid enne kuritegu ostnud.

Tänaseks on teada, et veretöö taga on 39-aastane töötu mees, kellel on olnud vaimse tervise probleeme. Päev pärast kuriteo toimepanekut öeldi ametlikul pressikonverentsil, et pole põhjust arvata, et kaks naist surnuks pussitanud mees oma ohvreid tundis.