83-aastane Al Pacino ei uskunud, et ta suudaks kedagi rasestada ja nõudis DNA testi

Nüüd tuleb aga välja, et raseduse algus polnud paari jaoks sugugi roosiline aeg ning Hollywoodi staar oli niivõrd kindel, et tema ei suuda enam kedagi rasestada ning oli veendunud, et laps pole tema oma. Selleks, et lapse isadust tuvastada, nõudis Pacino DNA testi, kirjutab TMZ. Nooruke kallim nõustus DNA testiga, mis tõestaski, et vanameistril on veel jaksu ning tõepoolest on tema peagi sündiva lapse isa.