VANAMEISTRIL ON VEEL JAKSU ⟩ 83-aastase Al Pacino verinoor kallim on viimast kuud lapseootel

29-aastane naine on Pacinoga suhtes olnud vähemalt aasta. Pacino ja Alfallahi suhe leidis kinnitust möödunud aasta aprillis. «Pacino ja Noor said kokku pandeemia ajal. Ta enamasti käibki väga rikaste vanemate meestega, ta oli Mick Jaggeriga mõnda aega koos ja siis oli ta suhtes Nicolas Berggrueniga (60),» avaldas toona allikas.

Teleprodutsent Alfallahi (alumisel pildil paremal) armuelu kohta pole palju teada, kuid kui naine oli 23-aastane, oli ta suhtes rokkar Mick Jaggeriga. Kaks aastat tagasi läksid lendu kuulujutud, et Alfallah on suhtes 91-aastase filmimehe Clint Eastwoodiga. Naine aga kinnitas, et nad ei ole suhtes, vaid kõigest peretuttavad.

Pacinol on varasematest suhetest kolm last: 33-aastane tütar Julie ja 22-aastased kaksikud Anton ja Olivia.

Pacino rääkis 2014. aastal ajalehele The New Yorker isadusest, öeldes: «Ma vastutan nende eest. Olen osa nende elust. Kui ma seda ei tee, on see häiriv nii mulle kui ka neile. [...] Ma saan sellest palju. See viib su enda seest välja.»