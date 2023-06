ŠOKEERIV FOTO ⟩ Pärnu koolitüdruk sai kiviga vastu pead. Ema: kiusamine toob endaga kaasa koledaid tagajärgi

«Tuleb lastega palju rääkida, et igasugune kiusamine toob endaga kaasa koledaid tagajärgi.»

Mida poissi kiusanud tüdrukud talle ütlesid? «Tütar ütles, et ta väga ei kuulnud, mis poisile öeldi, sest ta pole konfliktides osaleja, vaid pigem rahulik ja sõbralik laps. Ainuke, mis ta kuulis, oli see, et tulid solvangud. Kaks õde olid need kiusajad. Üks tüdruk käib kolmandas klassis ja teine on noorem.»

Evelin leiab, et kiusamine ja vägivallatsemine on laste seas liiga populaarseks saanud. «See on tõesti väga hirmus. Rääkige oma lastega,» paneb ta vanematele südamele.

Kivi tekitas kümneaastase tüdruku peasse augu. Foto: Erakogu

Fotot kommenteerinud Virge küsib, kas see lastevaheline kiusamine kunagi üldse ära ka lõpeb. «Lapsed on alles süütud väikesed inimesed, kes kuskilt ju peavad seda õppima. Lapsevanemad peaks peeglisse vaatama ja mõtlema, kuidas nad ise käituvad,» ütleb Virge. «Ka minu lastele loobiti kive, jumal tänatud, et kõik hästi lõppes,» tõdeb Irina.