PEKSULUGUDE VALGUSES ⟩ Lastekaitse selgitab: miks noorte seas nii palju vägivalda on ja kuidas seda ennetada?

Ei saa uskuda, et näiteks vanem teeb tahtlikult lapsele haiget, pigem on tegemist oskamatuse, emotsioonide kuhjumise või pingelise olukorraga, kus vahel ka täiskasvanu ei suuda muul viisil enam piire seada ning ei tea enam, kuidas lapsega toime tulla. Seetõttu on äärmiselt oluline, et erinevad asutused, institutsioonid ja organisatsioonid tegeleksid nii teadmiste jagamisega, ühiskonna teadlikkuse suurendamisega (vältimaks hukkamõistu) kui ka perede mitmekülgse toetamisega.

Vägivalla mõjud on pikaajalised ja hukatuslikud ning seetõttu on oluline, et ühiskonnas leviks teadlikkus ning kui märkame abivajavat last, siis teeme kõik endast oleneva, et olukord lapsele ohutuks muuta. Abivajav laps on nii kannatanu kui ka laps, kes vägivalda kasutas. Igaühel on kohustus abivajavast lapsest teatada viivitamata kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat või helistada lasteabitelefonil 116 111.»