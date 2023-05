SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal lõppeb emotsionaalse täiskuuga, mis näitab meile midagi uut

Soovitused nädalaks

Mõõkade kümme näitab, et sa oled elu poolt täiesti tümaks tehtud. Seljataga on raske periood ja sa oled justkui alla andnud.

Sel korral tuli see aga tagurpidi, mis näitab, et vaevad on su hinges (ja ehk ka füüsises) küll, aga sa oled kuidagi sellesse ohvrirolli ka ise kinni jäänud.