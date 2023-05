NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädalalõpp toob taas emotsionaalse täiskuu, millel on varuks üllatusi

Laupäeval on Veenus trigoonis Neptuuniga, kuid kogeme seda juba reedeõhtul. See on üks äärmiselt romantiline taevaseis, mis soosib suhteid, loomingut ja ka spirituaalsust. Õhus on rohkem muinasjuttu ja maagiat kui tavaliselt - see on aeg unistamiseks, aga ka unistuste kogemiseks läbi oma füüsilise keha.