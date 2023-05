Viljandi peksujuhtumi kohta algatati kriminaalmenetlus

Samal ajal uurib politsei mitut teist versiooni. Politseini on jõudnud vihjeid, et ka videos vägivallatsejana käituv poiss võib olla ohver, sest teda võisid peksma sundida omakorda temast vanemad poisid, kes kasutasid videot hiljem tema šantažeerimiseks. «Kindlasti me uurime neid versioone, aga praegu on loo kohta tekkinud väga palju infovahtu,» nentis Sass ning tõi näite esmaspäeval sotsiaalmeedias ringlema läinud kuulujutust, et videos nähtav ohver on selgroovigastusega haiglasse sattunud. «Keegi videos nähtutest haiglas ei ole,» kinnitas politseijuht.