Elustamist vajanud vang väitis, et põhimõtteliselt on tema eluaegne vanglakaristus kantud

Benjamin Schreiber mõisteti 1996. aastal inimese surnuks peksmise eest eluks ajaks vangi. Ta suri tänavu aprillis, kuid mõned aastad tagasi käis ta kohtuteed ja väitis, et ta peaks olema hoopiski vabaduses.

2015. aastal tekkisid Schreiberil neerukivid ja tal oli veremürgistus. Ta kaotas teadvuse ja viidi vangla lähedal asuvasse haiglasse, vahendab Mirror.

Seal Schreiberi süda korraks seiskus, misjärel teda elustati viis korda.

Pärast seda väitis mees, et on oma eluaegse vanglakaristuse ära kandnud. Ometi seiskus ju haige mehe süda, kuid elustamise tõttu on ta siiski «jälle» elavate kirjas.

Schreiber väitis ka seda, et teda elustati tema tahte vastaselt, kuna ta oli varem alla kirjutanud elustamiskeelule juhul, kui ta peaks seda vajama.

Juhtumi arutamine sai alguse madalaimas kohtus, kuid paraku polnud Schreiberi argumendid piisavalt veenvad. Seejärel kaebas Schreiber asja edasi Iowa apellatsioonikohtusse, kuid ka nemad mehega ei nõustunud.

Kolmest kohtunikust koosnev kolleegium kaalus juhtumit ja kohtunik Amanda Potterfield kirjutas 2019. aasta otsuses, et kui seadusandja sätestas eluaegse vanglakaristuse, ei mõeldud selle all kindlasti seda, et iga kord, kui tervishoiutöötajatel tuleb vangi vangistuse ajal elustada, peaks ta vabastama.

Kohtunik Potterfield lisas: «Schreiber on kas veel elus, sel juhul peab ta jääma vanglasse, või on ta tegelikult surnud, sel juhul pole see kaebus asjakohane.»