AKUSTILISE ASEMEL KÜTE! Wiiralti kontsert ajas fänni segadusse: viimasel hetkel jäeti lubatu ära, selle asemel oli uute nägudega teistmoodi kõlav asi

Viimased selgitavad, et kutsusid lavale inimesi, kes on aastaid Wiiraltiga koos ringi sõitnud, ent on otsustanud muusika tegemisest loobuda.

«Kõik tulid rõõmuga kaasa. Marta Pikani ei saanud laval liituda, sest peresse oli esiklaps lisandumas, aga sellestki on juba ajakirjanduses jaanuaris kirjutatud ning bändi sotsiaalmeedias samuti. Martal on ka kindel plaan laval jälle niipea kui võimalik tagasi olla,» sõnab Wiiralt, lisades, et silmad särasid nii bändil kui külalisesinejatel. «Publiku kirjadele vastu tulles sai esinetud just sellise kõlaga nagu aastate jooksul on Wiiraltit harjutud kuulama, akustiliste seadete asemel.»

Nimelt tõdevad nad, et akustiliselt ei teinud nad kontserti just sel põhjusel, et said viimase kahe nädala jooksul korduvalt kirju, et peale nii pikka pausi ei taha kuulajad bändi lahjendatud kujul, vaid nii, et saaks ikka kaasa möllata. «Endil oli tahtmine midagi teistmoodi katsetada, aga kui neid palveid ikka tuli, siis andsime alla. Eks jõuame seda akusti (akustilist kontserti – toim) millalgi edaspidi teha. Nii et Wiiralt kõlas pigem nii nagu Wiiralt.»