GALERII ⟩ Eesti kunstnike paar Tallinna bussijaama tehtud kunstist: oleme sõitnud ka ise vähemalt kahe bussiga

Kunstnikud Vahur Agar ja Helena Anni on nagu hunt Kriimsilmad, kel üheksa ametit: paar, kes tutvus tantsijatena kruiisilaeval, tegeleb veel näiteks skulptuurikunsti, foto- ja videograafia ning valgus- ja moekunstiga.

Alles hiljuti sai ka Tallinna bussijaama ees olev alajaam uue hingamise. «Bussijaam leidis meid üles ja neil oli mõte, et tuua inimesteni rohkem emotsioone,» räägib kunstnik Vahur Agar. «Oleme ka ise vähemalt kahe bussiga sõitnud!»

Agari kaaslane Helena Anni märkis «Ringvaates», et vahel tuli ette maalimist ka unetundide arvelt. «Vaatasime, et viimane buss läks enne südaööd ja alles siis läksime teepoolset seina maalima,» räägib Anni, lisades, et tänavavalgustus ajab asja täitsa ära.