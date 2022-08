INTERVJUU ⟩ Eesti kunstnikepaar, kelle tööd on rännanud üle maakera

«Kõige klassikalisem viis on pilt jaotada ruutudeks ja suurendada seda mõõtkava ruutudega seinale. Ja siis saad ruuthaaval kogu pusle kokku maalitud,» kirjeldavad nad suurte seinamaalingute valmimise protsessi. «Ja muidugi on olemas ka selline nii-öelda taju, et kui oled seina ees maalimas, siis sinu kujutlusvõime silmad on samal ajal mitu meetrit seinast eemal ja vaatavad, kuidas kõik välja tuleb,» ütleb Vahur ja lisab, et seda on raske kirjeldada, aga nii on ilmselt paljudel kunstnikel.

Helena ja Vahur Foto: Erakogu

«Kõrgust me enam ei karda, sellega harjub ära,» ütleb paar, kes on fassaadi 30 meetri kõrgusel värvinud. Oluline on seejuures, et kõrgustes maalides on nõuete ja turvasoovituste kohaselt tagatud mugav ja kindel keskkond tööks, seda tõstukite, tellingute, kiivrite ja turvarakmete abil.

Kunsti loomise protsess Foto: Erakogu

Eneselegi teadmata võid olla näinud Helena ja Vahuri loodud kunsti, mida leidub Eestimaa eri paigus. Nad on teinud näiteks seinamaalingu Kadriorus asuvas A. H. Tammsaare muuseumis, kus on kujutatud Eduard Vildet, Mati Unti ja Anton Hansen Tammsaaret.

Helena ja Vahuri looming Kadriorus asuva muuseumi alal. Foto: Erakogu

Laimjalas asub Helena ja Vahuri loodud lilleline bussipeatus.

Laimjala bussipeatus Foto: Erakogu

Samuti on Mustamäel asuvat Elamus Spad kaunistavad maalingud teinud just Helena ja Vahur.

Mustamäe Elamus Spa Foto: Erakogu

Paari kunsti leidub tänaseks 34 maailma riigis, muu hulgas Rootsis, Islandil ja Norras.