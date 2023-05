SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal võib nõuda otsustavat tegutsemist: inimesed on teeristil ning praegused teod loevad

Soovitused nädalaks

Olulisem on teha just need õiged sammud, kui et liigselt rahmeldada.

Kui tavaliselt tähistab Sauade kuus suure võidu koju toomist, siis arvestades kosmose seise, võib ka olla, et sa alles unistad sellest suurest võidust - või on selgunud, et see aplaus oli vaid kujuteldav nagu need nähtamatud käed siin pildil.