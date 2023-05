NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal algab impulsiivselt, kuid lõpp võib tuua olulise õppetunni: ees on nii pisaraid kui ka rõõmu

Samal ajal on Marss ristis kuusõlmedega ehk n-ö saatuse teeristil. See tähendab, et praegu on hästi oluline, kuidas inimesed valivad käituda ja reageerida ning mida nad initsieerivad. Paljud seisavad silmitsi mingi konkreetse käitumismustriga, mis on neile varasemalt probleeme põhjustanud ning nüüd on nende ees valik: kas teha nii nagu alati ning jõuda tagasi taas samasse punkti või toimida seekord teistmoodi?

Mis on see uus tee? Tuleks justkui valida suurem stabiilsus ning oma põhiväärtustele kindlaks jäämine. Ehk siis, näiteks kui väärtustad rahu, siis ei lähe ise hirmu mõjul või kontrolli saavutamise nimel võitlema. Tundub, et eriti oluline on emotsioonidel ega teiste arvamusel või mõjutusel end mitte kõigutada lasta ning leidagi tuge oma väärtustest ja sisemisest kindlusest (Kuu Põhjasõlm, meie kõige toetavam suund, on endiselt Sõnnis).

Reedel on Veenus sekstiilis Uraaniga, tuues kaasa omajagu kergendust, värskust ja isegi põnevust. Paistab, et südamehaavadest on mõneks ajaks taas üle saadud! Suhted üldiselt paranevad ning pinged vähenevad. Kindlasti tasuks siin olla sotsiaalne, sest muidu on oht head võimalused maha magada. See aspekt nõuab, et võimalusi märgataks ja neist haarataks.