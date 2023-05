Prokuratuur süüdistab 28-aastast Dmitri Voronin it mõrvas, mis on toime pandud piinaval või julmal viisil. Seesuguse kuriteo eest karistatakse kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

Nii ringkonnaprokurör Lauri Jõgi kui Voronini kaitsja, advokaat Ahto Sirendi nõustusid, et Voronini vahi all viibimine on endiselt põhjendatud. «Sellise süüdistusega oleks vahi all iga inimene igas riigis,» märkis Sirendi. Kohus andis edasise vahistamise küsimuses sõna ka Voroninile, kuid ta ei soovinud midagi öelda.