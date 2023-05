TÄHESEISUD ⟩ Skandaal Johanna-Maria Lehtme ning MTÜ Slava Ukrainiga manifesteerus nagu kellavärk

Vanakuu faas lõpetab ja tühistab. Algol on seotud aga sümboolselt «peade mahavõtmisega» ehk keegi kaotab positsiooni, valitsevad jõud kujunevad ümber ning tumedad teod ja käitumisviisid paljastatakse. Ohtlik on see aeg vaid neile, kel on midagi kahtlast varjata.

Paraku nende ajastuste taustal ei näi tõenäoline, et Johanna-Maria Lehtme oleks täiesti süütu, kuid seda näitab aeg. See on kõigest astroloogiline hinnang.

Ka Johanna-Maria isiklikud seisud räägivad suurest illusiooni varisemisest

Johanna-Maria Lehtme Foto: Tairo Lutter / Postimees

Kõige kõnekam on see, et Johanna-Maria sünnikaardis on Saturni-Uraani ühendus, millele transiitne Neptuun teeb just parajasti (läbi selle kevade ja suve) pingeaspekti kvadraati.

See viitab, et leiavad aset sündmused, mis lahustavad struktuurid, mida naine on senini loonud. See võib olla suur enesekaotuse aeg, aga veelgi rohkem oma positsiooni kaotuse aeg. Jällegi, universum ei ole kunagi ebaõiglane ning raskemad kaotused leiavad aset siis, kui inimene on oma elus vormide ja struktuuride loomisel mitte kõige kõrgematest printsiipidest lähtunud. Mida külvad, seda lõikad.

Sellisel eluperioodil võib inimesel siht ajutiselt kaduma minna ning tema reaalsusetunnetuses on toimumas suured muutused. On võimalik, et ta varem isegi ei teadvustanud endale, milles tegelikult eksis ning nüüd toimub n-ö reaalsuskontroll. Inimene võis muutuda ebausaldusväärseks juba lihtsalt sellepärast, et ta ise ei kontrollinud ega adunud, mida ta lõi. Ilmselt on Johanna-Maria sel ajal ise väga suures segaduses.

Ühel või teisel viisil, üks oluline struktuur, ambitsioon või positsioon selle seisuga lahustub.

Lisaks teeb just praegu ka transiitne Saturn (karmaline õpetaja ja korralekutsuja, mis valitseb elu materiaalset poolt) kvadraati Johanna-Maria Jupiterile - see räägib, et edasine kasv ja areng on praegu blokeeritud ja piiratud. Jupiter ja Saturn koostoimes võivad viidata ka kohtuprotsessile, õigusega seotud küsimustele ning antud valdkondades tekkivatele pingetele.