FOTO ⟩ Espoo sillaõnnetuse toimumiskohale ilmus pilava märkusega kleeps

Täna avaldas Iltalehti aga uudise sellest, et õnnetussilla kõrvale on objekti ülevaatuskaardile ilmunud õnnetuse üle maitsetut nalja viskav kleebis.

Kleebisele on kirjutatud: «Max 2,7 teismelist/m².» See viitab sarkastiliselt neljapäevahommikusele suurõnnetusele. Kleebise panija kohta seni info puudub.

Sarkastilist sildi kleepimist kommenteeris ka õnnetussilla eest vastutava firma Renta Oy tegevjuht Jarno Tuuri, kes ütleb, et see on kellegi nõmeda kodaniku huumor.

«Meie meistrid on vastustundlikud valdkonna spetsialistid. Nad ei tee selliseid kaardimuudatusi. Me räägime kellegi väljastpoolt tehtud halvast naljast.» Soome ajakirjaniku küsimusele, kas silt võiks esindada ettevõtte väärtusi või huumorimeelt, vastas Tuuri, et kindlasti see nii ei ole.