REPORTAAŽ ⟩ Helsingi lähistel juhtunud sillaõnnetus pani kohalikud muretsema: uskumatu, selline asi Soomes!

Neljapäeva hommikul juhtus Soomes traagiline õnnetus, kui Helsingi külje all Espoos kukkus kokku üle tänava viiv ajutine jalakäijate sild. Haiglasse viidi 27 inimest, neist suurem osa Helsingi Kalasatama põhikooli õpilased.

Lääne-Uusimaa politsei teatel juhtus varing hommikul kella 9.30 paiku. Tapiola metroojaama ja Ainoa kaubanduskeskuse lähistel varises kokku vineerpõhjaga sild, mis lihtsustas inimeste liikumist ehitusplatsi juures.

Ühegi haiglasse toimetatud inimese vigastused ei ole eluohtlikud. Õnnetuse ajal oli vineerpõhjaga sillal kokku umbes 45 inimest.

Soome Espoos juhtunud õnnetus. Foto: Sten Talivee

Kokku varisenud sild koosneb mitmest osast ning siinselt fotolt on näha, et silla põrandat katab vaid õhuke metallilaadsest materjalist plaat. Sillale astudes on kuulda tugevat kriiksuvat heli ning tunda kõikumist. Pähe torkab küsimus, kui turvaline selline konstruktsioon ikkagi on. Ent vaatamata mõne tunni eest juhtunud õnnetusele jätkasid inimesed reipalt oma teekonda, ikka üle silla. Ka silla lähistel tõukeratastega sõitnud noored arutasid omavahel, kas nad üldse julgevad seda silda ületada.

Kogu asja muudabki kummaliseks see, et sild (välja arvatud purunenud osa) on endiselt jalgsi ning jalgrattaga ületatav. Nähes eemalt, et üks mees mõtles, kas saab ületada silla ka ratta seljas, tekkis tunne, et peaks minema tagasi – see konstruktsioon kõigub ilma lisaraskusetagi.

Õhus on ärevust