TOETUS ⟩ Soome poliitik Sanna Marini lahutusest: andke talle nüüd hetk aega olemiseks

Iltalehti andmetel on endise Soome peaministri Sanna Marini lahutuse kohta sõna võtnud ka Soome ärimees ja poliitik Harry Harkimo ehk Hjallis.

Elu24 kirjutas eile, et endine Soome peaminister Sanna Marin teatas enda ja Markus Räikköneni otsusest lahutada. Paar oli koos 19 aastat ning läks lahku vastastikusel kokkuleppel. Mõlemad andsid otsusest teada sotsiaalmeedias.

Marini ja Räikköneni lahutuse uudis on pälvinud eri meediakanalites ning kodanike seas laialdast tähelepanu. Eile käis avalik arutelu selle üle, kas Marin teatas oma tagasiastumisest sotsiaaldemokraatliku partei esimehe kohalt tahtlikult alles pärast kevadisi valimisi.

Partei Liikumine Nüüd (Liike Nyt) esimees ja ärimees Harry Harkimo kommenteeris Marini lahkuminekut Twitteris: «Olen kogenud kahte lahutust, selle avalikustamine on julm, ma tean seda. Laske nüüd Sannal olla, sest niikuinii on raske. Mis vahet sel on, kas räägid enne või pärast valimisi.»