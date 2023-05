Need naised leiti surnuna Belgias, Saksamaal ja Hollandis ning mõnda neist ei ole suudetud tuvastada 40 aastat, teatab cnn.com.

«Vaatamata ulatuslikele politseiuurimistele ei tuvastatud neid naisi kunagi ja tõendid viitavad sellele, et nad võisid olla pärit teistest riikidest. Kes nad on, kust nad pärit on ja miks nad nendes riikides viibisid, pole teada,» teatas Interpol.