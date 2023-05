ELU24 EUROVISIOONIL ⟩ VIDEOREPORTAAŽ: Tasuta vesi, fänninänn ja suured baarid: mida kujutab endast Liverpooli euroküla?

Mõistagi saab osta ka Eurovisiooni fännikaupa. Müügil on nii erinevate riikide lipud, T-särgid, Eurovisiooni kruusid, rinnanõelad jpm. Soodsaim sümboolne ese – südamekujuline rinnanõel – maksab viis naela, mis teeb ei rohkem ega vähem kui 5,76 eurot. Veidi kallimad on näiteks kruusid, mis maksavad kas 10 või 12 naela. T-särgi eest tuleb aga välja käia 28 naela. Järjekord fännisümboolikale on pikk ning seda näeb ka kõikjal tänavapildis.

Eurovisiooni fännikaup. Foto: Annaliisa Köss / Elu24

Poolfinaali päeval on eurokülla küll kogunenud hulk rahvast, kuid suur lavaesine ala seisab siiski suhtelistelt tühjalt ja on õhtu ootel. Finaal eurokülas on 15-eurose piletiga välja müüdud, nii et laupäeva õhtul rohkem inimesi siia ei pääse.

