ELU24 EUROVISIOONIL ⟩ REPORTAAŽ: Kuidas mind ühe täiesti tavalise vidina tõttu eurokülla sisse ei lastud

Järjekord euroküla turvakontrollis. Foto: Annaliisa Köss / Elu24

Ent seejärel tuleb läbida lennujaamaga sarnane turvakontroll, kus telefon tuleb asetada kasti, kott vaadatakse tähelepanelikult läbi ning ka sind ennast katsub turvamees kas käte või detektoriga üle.

Euroküla turvakontroll. Foto: Annaliisa Köss / Elu24

Kui teisipäeva päeval lasti meid kolleegi Eurovisiooni pressikaardiga tehnikaga koos sisse, siis õhtul pole sellest juttugi. Minu väike tripod, mida kasutan piltide tegemisel, saadetakse tagasi. «Ei, see pole lubatud! Peate minema koju ja selle ära viima, siis võite tagasi tulla,» ütleb turvamees resoluutselt. Ei päästa mind ka see, kui ütlen, et olen ajakirjanik. Sisse ma ei pääse ja pean taas vantsima umbes pool tundi, et keelatud vidin ära viia ja seejärel uuesti proovida.

Ka Eesti lipu, mis mul kaasas oli, jätan koju, et käed vabad oleksid. Muide, kõik lipud kontrollitakse turvaväravas üle, sest Eurovisioonil mitteosaleva riigi lipuga eurokülla sisse ei lasta. Minu lipp vaadati samuti tähelepanelikult näpuga järge ajades üle, et see ikka nõuetele vastaks.

Annaliisa Köss Eurovisioonil Liverpoolis. Foto: Merilyn Närep / Elu24

Väravas on ka suured prügikastid, kuhu on visatud näiteks toidupakendeid, pudeleid ja muud kila-kola, mille turvamehed inimeste kottidest välja on praakinud. Keelatud asjade loetelu on pikk ning muu hulgas ei tohi eurokülla sisenemisel ükski kott olla suurem kui A4-lehekülg.

Teisel katsel mul eurokülla sisenemine õnnestub ning turvamees soovib mulle kena õhtut. Esimese poolfinaali õhtu on tõepoolest kena: ilm on imeilus ja vaated lummavad. Päikese loojudes muutub õhk siiski külmaks, ent tunne on sama kui igal teisel kevadõhtul Eestis. Rahva ovatsioonid jäävad paraku tagasihoidlikuks ning näha on vaid üksikuid end üles löönud fännisärkides inimesi.

Esimese poolfinaali õhtu eurokülas. Foto: Annaliisa Köss / Elu24

Neljapäeval eurokülla sisenedes olen targem ja jätan keelatud vidinad juba eos maha. Loodetavasti muutub ka rahvas nädalalõpu saabudes lõbusamaks ning pidu fännikülas tõmmatakse suure hooga käima.