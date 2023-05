INTERVJUU ⟩ Taavi Teplenkov ja Tiit Sukk rollist Soome teatris: eestlased ja soomlased on tegelikult üsna sarnased

Teede naljatab, et esimest korda Myllyahoga rääkides tõi mees välja, et tal käib kodus remont ning kõik ehitajad on eestlased. Ka Soome Rahvusteatri ehitusel töötavad just nimelt eestlased.

«Ma arvan, et see etendus puudutab rohkem eestlaseid, sest igal Eesti perel on keegi, kes on läinud Soome. Aga soomlaste jaoks on see kahtlemata õpetav selles osas, et ilmselt nad ei mõtle alati sellele, et eestlased Soomes on justkui subkultuur. Eestlastel on Facebookis oma grupid, kus soovitatakse häid taksofirmasid, hambaarste ja mida kõike veel – see võib jääda aga soomlasele ühiskonnas märkamatuks.»