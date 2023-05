ARVAMUS ⟩ «Varumehed» tõid paigalisele mehele pisara silma

Eesti Draamateatri ning Soome Rahvusteatri koostöös on sündinud etendus «Varumehed» või siis soomepäraselt «Varumiehet». Esmapilgul võib tekkida küsimus: kas sellest kõigest pole juba räägitud? Igaüks Eestis tunneb ilmselt kedagi, kes käib Soomes tööl, või siis kedagi, kes on Soome läinud ja sinna jäänudki. «Varumehed» avab aga kogu Soomes tegutsevate eestlaste temaatikat uuest küljest ning tuleb välja, et tihtipeale on eestlane põhjanaabrite juures justkui unustuse hõlma vajunud rahvarakuke.

Kogu etendus kanti rahvale ette Soome Rahvusteatris. See on imeline maja, mis suisa pakatab suursugusest miljööst: seintel on maalid, maas punased vaibad, inimesed istuvad enne saali minemist teatri bufees ja joovad klaasikese šampanjat. Tasub ka märkida, et kogu teatri personal oli väga külalislahke ja koostööaldis teatrisse saabumise hetkest kuni etenduse lõpuni.

Etendus kestab 1,5 tundi, mis on just paras aeg, et saaks kätte soovitud mõtte, ent ei jõuaks veel ära väsida. Pean ütlema, et kogu etenduse vältel ei olnud hetkekski tunnet, et midagi veniks. Näitlejad oskavad eri vaatenurki humoorikalt ette kanda, ent suudavad samal ajal panna publiku mõtlema, ehk mõnel juhul aastate jooksul tekkinud stereotüüpe ümber hindama.