Räppar Genka sai kuu aega kestnud väljakutsega ühele poole: 50 päeva järjest käidud, järgmiseks võtan ette toitumise!

«Kuigi aprill ehk Südamekuu lõppes, siis see ei tähenda, et selle eest hoolitsemine on läbi. Käimas on ka ju Liikumisaasta, seega kõik, kes pole eriti tervisele tähelepanu pööranud, kutsun üles kõiki samamoodi tegema kasvõi 45-minutiline jalutuskäik iga päev,» ütleb räppar.