Räppar Genka võttis vastu väljakutse ja peab usinalt videopäevikut: enesetunne on juba palju parem!

Genka igapäevase tervisekõnni loos mängib olulist rolli räppari abikaasa, raadiohääl Maris Kõrvits.

«Läksin ühte telesaatesse, kus oli kokku lepitud intervjuu ja üks mäng, aga Maris arvas, et see mäng on jama, ja helistas toimetusse, et teeme teise mängu, mis tõmbaks rohkem tähelepanu,» räägib Genka. «Mängu mõte oli see, et kui mängu kaotan, pean jaanipäevani iga päev kõndima vähemalt 6000 sammu vabas looduses.»

Genka küll kaotas mängu, kuid tõdeb, et praeguseks on see kaotus juba natukene ikkagi võit. «Peangi käima jaanipäevani 6000 sammu iga päev ja kuu aega on praegu täis.» Miks aga just 6000 sammu? «Maris arvas, et minusugusele paksmaole võib-olla 10 000 [sammu] kohe alguses on palju,» naljatleb räppar.

Ühtegi päeva ta vahele pole jätnud, kuid algus oli raske ning sombune märtsikuu just õue ei ajanud. «Olid kõige õudsemad ilmad ja mul polnud rutiini ka veel,» meenutab ta õhtuid, kus ühekorraga sadas vihma ja lund ning maas oli jää.

Genka on oma teekonnast agaralt klippe jaganud ka sotsiaalmeedia platvormil TikTok.

«Ma mõtlesin, et mul oli ammu plaan, et peaks TikToki tegema, aga polnud otsest põhjust seda teha,» ütleb räppar, kes siis väljakutse kajastamiseks platvormil konto tegi ja seal videopäevikut pidama hakkas. «Iga päev olen filminud, kui olen jalutanud.»

Ehkki sombune märts ei pruukinud olla väga motiveeriv, tunnistab Genka, et nüüdseks on jalutamine läinud kergemaks ning vahva asi on jalutamise juures ka see, et satud toredatesse kohtadesse, kus enne pole käinud.

«Kuu aega olen käinud, enesetunne on juba palju parem, 6000 sammu jääb juba väheks,» ütleb räppar.