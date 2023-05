VOLBRIÖÖ SOOMES ⟩ «See kostüüm on spetsiaalselt mulle tehtud» Pidutsejad tulid ehitult tänavatele

Soomlaste Vappu ehk volbriöö on üks äraütlemata meeleolukas sündmus. Helsingi kesklinn täitub kui imeväel kõiksugu inimestega - pidutsejate hulgas on igas vanuses ja rahvusest inimesi. Üks joon, mis neid kõiki ühendab on see, et kedagi ei jäeta kõrvale ning kõigil on ühtemoodi lõbus. Muidugi mõne üksiku erandiga, sest nagu õhtu jooksul selgus, mõndade «hommikupoolne öö» algas juba enne tõelise peo algust, näiteks tänavaposti najale toetudes või oksendades.

Alustasime oma reportaažiga legendaarsest Esplanadi pargist, kust leidsime ka kohe eest kärukioski, kes pakkus möödujatele terviseshotti hinnaga 4.90€. Olgu öeldud, et puurkaevust pärineva mineraalveepudeli eest tuli volbriööl välja käia ei rohkem ega vähem kui 6 eurot.

Vaata allolevast videost, milline oli meeleolu Esplanadi pargis!

Meeletu mass

Püüdlus pääseda Esplanadi tänavalt Helsingi valge kiriku ette tundus esmapilgul tõelise katsumusena - rahvamass oli ummistanud kogu tänava ning pidulisi voolas igast ilmakaarest vaid juurde. «

Elu24-l siiski õnnestus kiriku juurde pääseda ja nagu allolevast videost näha, siis pärast legendaarset kuju pesemist ning kujule mütsi pähe panemist ei tahtnud pidu kuidagi vaibuda. Vastupidi - inimesed seadsid ennast õhtupäikese kätte kirikutreppidele ning pidu Jumala eeskojas võis jätkuda!

Ühtäkki hüppas kaamera ette aga vallatus roosa pantri kostüümis härra - tuli välja, et kostüüm on talle spetsiaalselt tehtud ning mees ei teinud saladust sellest, et on seda ka varem just nimelt Soome volbriöö pidustuste raames kandnud.

«See on mulle spetsiaalselt tehtud ja ma räägin ka natuke eesti keelt,» teatas härra ülevoolavalt, kui kuulis, et Elu24 vahendab Vappu pidustusi.

Sattusime ka peatänav Esplanadi lähedal asuvasse parki, kus sooja saamiseks mängiti frisbit ning puhuti pasunaid. Nagu näha, siis Soome noored on leidlikud ning tujul raugeda ei lase. Enne ööklubi mängiti ja joodi end soojaks just nimelt kõrvaltänava pargis, mis tegelikult on kiviviske kaugusel linna mainekatest lokaalidest.